Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbrecher bleibt ohne Beute

Am Dienstag drang ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Ehingen ein.

Ulm (ots)

Die Bewohner entdeckten am Mittwochmorgen frische Hebelspuren an der Terrassentür ihres Hauses in der Hauffstraße. Den ersten Erkenntnissen zufolge stieg wohl ein Unbekannter am Vorabend zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr über die Terrassentür ein. Ob der Einbrecher bei seiner Tat gestört wurde oder ob er nichts Brauchbares finden konnte, muss die Polizei noch ermitteln. Denn der Einbrecher hatte nichts mitgenommen. Die Polizei Ehingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

