Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Mann verletzt sich selbst mit Messer

Am Mittwoch kam es in Oberdischingen zu einem Polizeieinsatz.

Ulm (ots)

Kurz nach 14 Uhr meldete ein Zeuge eine blutende Person mit einem Messer in einem Bus am Schlossplatz. Nach derzeitigem Stand betrat ein 29-Jähriger den Bus. Er setzte sich hinten in den Bus. Laut Aussagen von Businsassen, begann der Mann sich selbst mit einem kleinen Obstmesser zu verletzen. Die acht im Bus befindlichen Fahrgäste wurden zu keinem Zeitpunkt bedroht oder von dem Mann drangsaliert. Fahrgäste informierten den Busfahrer, der in Oberdischingen anhielt. Der Busfahrer und die Fahrgäste verließen den Bus. Beim Eintreffen der Polizei saß der Mann noch im Bus. Auf Ansprache warf dieser das Messer aus dem Bus und ließ sich widerstandlos festnehmen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Businsassin musste ebenfalls aufgrund eines medizinischen Notfalls betreut werden. Offensichtlich befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation.

+++++++

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell