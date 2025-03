Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 10.50 Uhr zur Straße Zum Strandbad gerufen. Dort hatte eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine Fehlauslösung aufgrund von Bauarbeiten handelte. Ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich. Gegen 15.10 Uhr wurde die Feuerwehr ein weiteres Mal alarmiert. Auf der Mittelstraße war ein Kleinkraftrad mit einem PKW verunfallt. Beide Unfallbeteiligten wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut. Der Kradfahrer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr stellte darüber hinaus den Brandschutz sicher. Während des Einsatzes war die Mittelstraße in beide Richtungen gesperrt. Einsatzende war gegen 16.05 Uhr.

