POL-PPRP: Mit Bushaltestelle kollidiert

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (27.02.2025), gegen 13:25 Uhr, war eine 44-jährige Autofahrerin auf der Leininger Straße in Richtung Kärntner Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Maudacher Straße bog die 44-Jährige nach rechts auf die Maudacher Straße ab und kollidierte mit einer 9-jährigen Radfahrerin, welche die Kreuzung der Maudacher Straße entgegen der erlaubten Fahrtrichtung auf dem Radweg in Richtung ...

