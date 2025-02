Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung nach Faschingsveranstaltung

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Freitag (28.02.2025), gegen 00:45 Uhr, geriet ein 45-Jähriger nach einer Faschingsveranstaltung in der Niedererdstraße mit einem 43-Jährigem und seinem 20-jährigen Sohn in Streit. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den drei Beteiligten. Auch die 54-jährige Begleiterin des 45-jährigen, sowie ein 57-Jähriger Unbeteiligter, der die Situation schlichten wollte, wurden hierbei verletzt. Der 45-Jährige und der 57-Jährige wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 43-Jährige und sein 20-jähriger Sohn hatten sich bei Eintreffen der Polizeikräfte bereits von der Örtlichkeit entfernt. Der 20-Jährige konnte im Nahbereich festgestellt werden. Sowohl dieser als auch der 45-Jährige waren erheblich alkoholisiert.

