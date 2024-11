BPOL-KL: Stark alkoholisierter Jugendlicher im Hauptbahnhof Mainz festgestellt

Mainz (ots) - Am Abend des 9. November 2024 beobachtete eine Streife der Bundespolizei einen Mann, der am Bahnhof Römisches Theater in Mainz in der Nähe der Bahnsteigkante tanzte. Der 36-jährige Deutsche erklärte auf Nachfrage, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Körperverletzung ...

