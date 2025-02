POL-PPRP: Bewährungsstrafe nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots) - Ein 44-jähriger Taxifahrer holte am frühen Donnerstagmorgen (27.02.2025), gegen 03:30 Uhr, drei Männer am Friedhof in Oggersheim ab und brachte sie an den Schillerplatz. Dort angekommen forderte einer der Männer unter Vorhalt eines Messers die Geldbörse des Taxifahrers. Anschließend flüchteten die drei zu Fuß in Richtung Wormser Straße. Einer der Unbekannten wurde als junger Mann im Alter von ...

