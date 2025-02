POL-PPRP: Vorsicht vor Betrug am Telefon!

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 24.02.2025 bis 26.02.2025 (12:30 Uhr) in insgesamt sechs Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses im Bereich Rheinecke ein. Gegenstände wurden nicht entwendet. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: ...

