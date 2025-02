Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taxifahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 44-jähriger Taxifahrer holte am frühen Donnerstagmorgen (27.02.2025), gegen 03:30 Uhr, drei Männer am Friedhof in Oggersheim ab und brachte sie an den Schillerplatz. Dort angekommen forderte einer der Männer unter Vorhalt eines Messers die Geldbörse des Taxifahrers. Anschließend flüchteten die drei zu Fuß in Richtung Wormser Straße. Einer der Unbekannten wurde als junger Mann im Alter von 16 - 20 Jahren mit schwarzer Kleidung beschrieben.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

