FW-EN: Tragehilfe und Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Am Montag wurde die Feuerwehr Sprockhövel zur Straße In der Ley gerufen. Dort war eine Patientin gestürzt und musste aufgrund der Verletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst beim Transport der Patientin aus ihrer Wohnung im 1. Obergeschoss zum Rettungstransportwagen. Um den Transport möglichst patientenschonend durchzuführen, setzte die Feuerwehr eine Vakuummatratze ein. Einsatzende war gegen 9.40 Uhr. Gegen 9.50 Uhr ging ein weiterer Notruf ein. Die Einsatzkräfte wurden auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal gerufen. Dort war ein PKW mit einem LKW verunfallt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und betreute beide Fahrer der Fahrzeuge bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Fahrer des PKW wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes war die Autobahn gesperrt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der PKW wurde auf den Seitenstreifen verbracht, von wo er auf einen Abschleppwagen geladen wurde. Einsatzende war gegen 11.00 Uhr.

