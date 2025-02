Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Korrektur zu: Abschlussmeldung: Metelener Landstraße nach Verkehrsunfall gesperrt

Heek (ots)

In unserer Ursprungsmeldung wurden die Unfallbeteiligten vertauscht.

Der korrekte Hergang lautet wie folgt:

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Ahaus hatte am Freitagmorgen die L579 in Heek von Schöppingen kommend befahren. Höhe der Straße Kirchenbusch setzte er zum Überholen an. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 90-jährigen Mannes aus Heek. Dieser war von der Straße Kirchenbusch auf die L579 Richtung Schöppingen abgebogen. In seinem Fahrzeug befand sich außerdem eine 83-jährige Beifahrerin. Der Rettungsdienst brachte die drei Leichtverletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

