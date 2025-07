Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Vergewaltigung gesucht und Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Heilbronn (ots)

Pfedelbach/Öhringen: Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Frau in Öhringen in der vergangenen Woche sucht die Polizei nach Zeugen. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw am Dienstag, den 1. Juli, gegen 14:30 Uhr auf der Öhringer Straße in Pfedelbach, als sie an der Kreuzung mit der Allmendstraße und der Otto-Rettenmaier-Straße von einem ihr bekannten Mann angehalten wurde. Der Mann soll zunächst mit den Fäusten auf die Motorhaube ihres Wagens eingeschlagen und dann die Frau mit einem Messer bedroht haben. Anschließend forderte er die Frau auf, ihn in ihr Auto einsteigen zu lassen, was diese auch tat. In einem schwarzen Peugeot 308 mit Heilbronner Kennzeichen fuhren sie sodann nach Öhringen und dort im Stadtgebiet umher. Auf einem Parkplatz an der Spitalkirche hielt die Frau ihr Fahrzeug an. Nach einer kurzen Unterhaltung soll der Mann dann körperlich übergriffig geworden sein und die Frau vergewaltigt haben, obwohl diese sich gegen ihren Peiniger gewehrt und laut geschrien haben soll. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung an der Kreuzung in Pfedelbach beobachten konnten. Außerdem werden Zeugen gesucht, denen der mit zwei Personen besetzte schwarze Peugeot am Dienstagnachmittag in Öhringen auffiel oder die im Bereich der Spitalkirche relevante Beobachtungen machen konnten. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Ingelfingen: Bei Verkehrsunfall verletzt Auf der Landesstraße 1022 bei Ingelfingen kam es am Dienstagmittag zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws. Ein 68-Jähriger fuhr in seinem Mercedes gegen 12:45 Uhr von Jagstberg in Richtung Hermuthausen, als er kurz nach der Abzweigung nach Weldingsfelden aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Mercedes mit dem entgegenkommenden Audi eines 67-Jährigen. Beide Fahrzeuge begannen sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse zu drehen und blieben schließlich im Straßengraben sowie quer auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Autofahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die daran entstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 25.000 Euro.

