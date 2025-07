Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Heilbronn (ots)

Creglingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Creglingen verletzt. Der 48 Jahre alte Lenker eines Ford fuhr gegen 7 Uhr auf der Ortsverbingdungsstraße von Schirmbach in Richtung der Landesstraße 2251. An der Abzweigung zur Landesstraße übersah er vermutlich den 25-Jährigen, der auf seinem Motorrad von Creglingen in Richtung Bieberehren-Klingen fuhr. Beim Abbiegen auf die L 2251 kollidierte der Ford mit dem dort fahrenden Motorrad. Der 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankehaus gebracht. Da das Motorrad nicht ordnungsgemäß zugelassen und auch nicht versichert war, kommt nun auch auf den verletzten Motorradfahrer eine Anzeige zu. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell