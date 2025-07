Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Mehrere Verletzte bei Unfall, Geschädigte von Unfall gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Heilbronn. Gegen 15:45 Uhr stand ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes an einer roten Ampel in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Dies nahm ein von hinten in seinem Citroen heranfahrender 61-Jähriger vermutlich zu spät wahr, weshalb er auf das stehende Fahrzeug auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf den davorstehenden Volvo eines 49-Jährigen aufgeschoben. Die Fahrer des Mercedes und des Volvos sowie deren Beifahrer wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in Krankenhäuser.

Heilbronn: Geschädigte von Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Montagnachmittag in Heilbronn zwei Geschädigte. Gegen 13 Uhr parkte ein 76-Jähriger seinen BMW auf dem Parkplatz für Patienten der Strahlentherapie des Klinikums am Gesundbrunnen. Beim Parkvorgang beschädigte er sowohl den rechts neben ihm, als auch den links neben ihm geparkten Pkw. Ein Zeuge wies den Senior auf die verursachten Schäden hin. Da dieser allerdings einen wichtigen Termin im Klinikum wahrnehmen musste, begab er sich zunächst ins Gebäude und musste nach dem Termin feststellen, dass beide beschädigten Autos nicht mehr auf dem Parkplatz standen. Daher meldete sich der 76-Jährige bei der Polizei in Böckingen. Diese sucht nun die beiden geschädigten Fahrzeughalter und den Zeugen, welcher den Unfallverursacher auf die Schäden hingewiesen hat. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell