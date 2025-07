Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrzeug beschädigt, 84-Jähriger stirbt nach Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Unfall gebaut und abgehauen - Zeugen gesucht

Auf einem Parkplatz in der Vitryallee in Tauberbischofsheim wurde am Montag zwischen 15:10 Uhr und 16:30 Uhr ein geparkter Opel Corsa beschädigt. Eine unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken den Opel und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: 84-Jähriger stirbt nach Unfall

Am Montagmorgen ereignete sich bei Lauda-Königshofen ein Unfall, bei dem eine Mercedes B-Klasse mit einem Lkw eines 55-Jährigen kollidierte. Gegen 9:30 Uhr befuhr ein 84 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes die Gerlachstraße in Richtung der Bundesstraße 290. Im Kreuzungsbereich übersah der Mann vermutlich einen auf der Bundesstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Lkw. In Folge dessen kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der 84-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort wenig später. Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

