Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand in Landgasthof

Heilbronn (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Gundelsheim, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, zu einem Brand in einem Landgasthof. Gegen 15:30 Uhr wurden offene Flammen aus dem Gebäude auf dem Michaelsberg gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehren konnten das Feuer, welches von einem Heizraum bereits auf die Fassade eines Wohngebäudes übergegriffen hatte, zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Der Sachschaden wird nach derzeitigem Stand auf circa 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell