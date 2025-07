Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung, Brand, Zeugenaufruf nach Körperverletzung und Verkehrskontrolle

Heilbronn (ots)

A81/ Neckarwestheim: Zeugen nach Unfall auf der Autobahn gesucht

Die Verkehrspolizei sucht nach einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Neckarwestheim nach Zeugen des Geschehens. Gegen 17:15 Uhr fuhren ein 64-Jähriger BMW-Lenker und ein 53-Jähriger am Steuer eines Mercedes Transporters auf der A81 in Richtung Stuttgart. Beide Fahrzeuge fuhren zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim auf dem linken Fahrstreifen. Bei einem verkehrsbedingten Bremsmanöver des vor dem Sprinter befindlichen BMWs, fuhr der Mercedes-Lenker auf das Heck des vorausfahrenden auf. Dabei entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl der 64-Jährige als auch der 53-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Da sich die Angaben der Unfallbeteiligten, ob der BMW-Fahrer vor dem Zusammenstoß den Transporter rechts überholt habe oder nicht, unterscheiden, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Insbesondere ein Ersthelfer, der sich als Arzt zu erkennen gab und einen weißen Tesla fuhr, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 5130 von der Verkehrspolizei Weinsberg entgegengenommen.

Gemmingen: VW beschädigt - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagmorgen einen in Gemmingen geparkten VW Sharan. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 8:20 Uhr rückwärts auf einem Parkplatz im Städtleweg, gegenüber der Hausnummer 5, abgestellt. Als er gegen 9:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass die linke Seite seines Pkws Beschädigungen in Höhe von rund 3.000 Euro aufwies. Vermutlich war ein Unbekannter, der mit seinem Fahrzeug in einer Parklücke neben dem Sharan stand, beim Ein- oder Ausparken mit dem VW kollidiert und hatte so die Schäden verursacht. Da sich der Unfallverursacher weder beim Besitzer des beschädigten Wagens, noch bei der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Bad Rappenau: Zeugen nach Unfall bei Babstadt gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag bei Babstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Die 32 Jahre alte Fahrerin eines Kia fuhr gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße 2119 von Bad Rappenau in Richtung Babstadt und wollte an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Treschklingen abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 71-jährige Peugeot-Lenkerin auf der Obergimperner Straße aus Babstadt kommend und wollte nach links auf die Kreisstraße 2119 in Richtung Bad Rappenau abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden abbiegenden Fahrzeuge, bei dem Schäden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden. Da nicht abschließend geklärt werden konnte, wer bei dem Unfall seine Sorgfaltspflicht verletzte, werden nun Zeugen gesucht, die den Zusammenstoß beobachten konnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen 07262 60950 entgegen.

Brackenheim/Meimsheim: Unbekannte beschädigen neun Straßenlaternen

Neun Straßenlaternen wurden entlang des Radwegs zwischen Meimsheim und Brackenheim von Unbekannten beschädigt. Ein Zeuge meldete dies am Sonntagmorgen gegen 6:30 Uhr der Polizei. Die Laternen befanden sich auf dem Radweg parallel zur Landesstraße 1103. Sie wurden teilweise vom Mast gerissen oder die Lampen in deren Gehäuse wurden zerstört. Vermutlich hatten die Unbekannten in der Nacht auf Sonntag ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Sternenfels: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei Sternenfels wurden am Samstagnachmittag zwei Rennradfahrer schwer verletzt. Ein 96-Jähriger fuhr mit seinem VW gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße von Sternenfels in Richtung Häffnerhaslach. Unmittelbar nach der Kreisgrenze zum Landkreis Heilbronn verlor der Mann aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenspur. Hier kollidierte der VW frontal mit zwei entgegenkommenden Rennradfahrern. Der 58 Jahre alte Mann und die 44-jährige Frau erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 96-Jährige und seine 89 Jahre alte Beifahrerin wurden leichtverletzt. Die beim Unfall an den Rennrädern und dem Pkw entstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 31.000 Euro.

Langenbrettach: Toyota überschlagen

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag bei Langenbrettach wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt. Der junge Mann war mit seinem Toyota gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 1088 von Neuenstadt in Richtung Öhringen unterwegs, als er, nachdem er den Kreisverkehr bei Brettach passierte, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts ins Bankett geriet. Der junge Mann versuchte daraufhin sein Fahrzeug wieder auf die Straße zu lenken, kam aber nun auf der anderen Fahrbahnseite von der Straße ab. Der Aygo begann darauf sich zu überschlagen, bevor er schließlich auf der Seite liegenblieb. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 8.000 Euro.

Abstatt: Feuerwehreinsatz nach Flächenbrand

Ein technischer Defekt an einer Strohballenpresse war am Samstag mutmaßlich ursächlich für den Brand eines Feldes bei Abstatt. Der Fahrer der Ballenpresse bemerkte gegen 13 Uhr, dass ein gerade gepresster Strohballen Feuer gefangen hatte und informierte die Einsatzkräfte. Vom brennenden Strohballen sprangen die Flammen auf Teile des Felds über, welches dadurch in Brand geriet. Das Feuer wurde schließlich von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Allerdings verbrannten circa 2,5 Hektar Ackerland. Der entstandene Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Ilsfeld: Mit dem Auto in den Discounter

In Ilsfeld durchbrach am Freitagabend ein Pkw die Eingangstür eines Discounters in der Eisenbahnstraße. Ein 78-Jähriger fuhr gegen 17:30 Uhr mit seinem VW auf dem Parkplatz des Geschäfts, als er aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte gegen die gläserne Eingangstür, die dabei zu Bruch ging, und blieb schließlich im Vorraum des Ladens stehen. Der 78-Jährige blieb unverletzt, wurde aber dennoch von Rettungskräften zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden am Fahrzeug und Gebäude belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 10.000 Euro.

Heilbronn: Mit Pfefferspray in Menschenmenge gesprüht - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ein 67-Jähriger soll am Samstagabend vor einer Heilbronner Bar Pfefferspray zum Einsatz gebracht und dabei andere Personen verletzt haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Geschädigten. Der Mann war gegen 21:30 Uhr mit einem Sicherheitsangestellten der Kneipe auf der Allee 28 in Streit geraten, da dieser ihm den Zutritt verweigerte. Daraufhin drohte der 67-Jährige dem Security-Mitarbeiter zunächst mit einem Messer. Er entfernte sich daraufhin einige Schritte und sprühte mit Pfefferspray in die vor dem Gebäude stehende Menschenmenge. Weil durch den Einsatz des Pfeffersprays mehrere Menschen verletzt worden sein sollen, diese der Polizei aber nicht bekannt sind, werden Zeugen des Vorfalls und vom Pfefferspray geschädigte Personen darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zahlreiche Verkehrsteilnehmer alkoholisiert am Steuer

Am Wochenende stellte die Polizei in Heilbronn 16 Verkehrsteilnehmer fest, die alkoholisiert oder unter drogeneinfluss ein Fahrzeug führten. In der Nacht von Freitag auf Samstag sowie in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Badstraße, der Hafenstraße und der Viehweide zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden neun Autofahrer mit einem Alkoholpegel zwischen 0,5 und einem Promille angehalten. Zwei weitere fuhren unter Drogeneinfluss. Ein Fahranfänger, für den die Promillegrenze in der Probezeit bei null liegt, wurde ebenfalls alkoholisiert am Steuer eines Fahrzeugs angetroffen. Vier Verkehrsteilnehmer waren so stark berauscht, dass sie als absolut fahruntüchtig galten. Auf sie kommen nun Anzeigen nach §316 StGB zu.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell