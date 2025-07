Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Altpapier entzündet sich in Müllfahrzeug

Heilbronn (ots)

Wertheim-Mondfeld: Altpapier entzündet sich in Müllfahrzeug - Zeugen gesucht

Nachdem sich am Samstagmorgen das durch ein Müllfahrzeug in Mondfeld eingesammelte Altpapier in dem LKW entzündete, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 10:40 Uhr wurden Rauchschwaden, ausgehend von der Ladefläche des Müllfahrzeugs gemeldet. Der Fahrer kippte daraufhin seine Ladung auf den geteerten Parkplatz in der Rotkreuzstraße ab. Ein Teil des Altpapiers brannte komplett herunter, der größere Schaden entstand allerdings durch die folgenden Fehlzeiten und das neue Verladen des Altpapiers. Eine genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht genannt werden. Nun sucht die Polizei Zeugen, denen möglicherweise eine rauchende Papiertonne in der Gemeinde Mondfeld aufgefallen ist oder die Angaben zur Entsorgung von brennbarem Material in der blauen Tonne machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

