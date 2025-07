Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht und versuchtem Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagmittag in Adelsheim und flüchtete anschließend. Gegen 12 Uhr parkte eine 65-Jährige ihren BMW auf dem Parkplatz eines Gymnasiums in der Eckenbergstraße. Als sie, gegen 14:10 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren, linken Stoßstange fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Aglasterhausen: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Aglasterhausen einzubrechen. Zwischen 1:40 Uhr und 6 Uhr machte sich der Mann mehrfach an der Terrassentüre und an mehreren Wohnungseingangstüren des Gebäudes im Adlerweg zu schaffen. Das Öffnen gelang allerdings nicht. Der Täter entwendete lediglich eine Zigarettenschachtel, welche er auf einem Terrassentisch fand. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

