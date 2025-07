Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Leiche an der Tauber gefunden & Reifen zahlreicher Fahrzeuge zerstochen

Bad Mergentheim: Leiche an der Tauber gefunden

In Bad Mergentheim wurde am Freitagmorgen ein Leichnam am Ufer der Tauber gefunden. Ein Zeuge hatte gegen 09:00 Uhr die Polizei informiert, nachdem er den menschlichen Körper in der Nähe der Tauberbrücke, über die die Bundesstraße 290 führt, bemerkt hatte.

Zwischenzeitlich kann mit großer Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass es sich bei dem Verstorbenen um den vermissten 79-Jährigen handelt, der seit vergangenem Freitag gesucht wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Weikersheim: Zahlreiche Fahrzeugreifen aufgestochen

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Freitag in Weikersheim die Reifen an mindestens 40 geparkten Fahrzeugen. Gegen 5:30 Uhr erreichte die Polizei die erste Meldung, dass auf dem Parkplatz "Heiliges Wöhr" mehrere Fahrzeuge mit jeweils einem platten Reifen stehen würde. Vor Ort stellten die Polizeibeamten nicht nur auf dem Parkplatz, sondern auch in der August-Laukhuff-Straße und in der Hauptstraße mehrere Fahrzeuge mit beschädigten Reifen fest. Die Reifen wurden mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 9947 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

