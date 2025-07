Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Polizisten bei Widerstand und Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Polizisten bei Widerstand verletzt

Ein 21-Jähriger verletzte am Dienstagmittag in Bad Mergentheim zwei Polizisten. Dem Mann war zuvor von den Beamten ein Platzverweis ausgesprochen worden, nachdem er sich unbefugt auf einem Grundstück in der Mühlwehrstraße aufgehalten und dort seine Notdurft verrichtet hatte. Nachdem der 21-Jährige sich kurz nachdem Abrücken der Streife, gegen 13 Uhr wieder auf das Grundstück begab, wurde erneut die Polizei gerufen. Nachdem er sich wiederholt nach dem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis nicht entfernte, sollte der Mann auf das Polizeirevier gebracht werden. Er leistete massiven körperlichen Widerstand gegen die Maßnahmen, wodurch die beiden Polizisten verletzt wurden. Einer der Beamten wurde so schwer verletzt, dass er seinen Dienst nicht fortführen konnte. Der 21-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier Bad Mergentheim gebracht.

Wertheim: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall bei Wertheim verletzt. Der 61-Jährige war auf seinem Motorrad mitsamt Beiwagen gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße 508 von Steinfurt in Richtung Rüdental unterwegs. Aus ungeklärten Gründen platzte der Reifen des Beiwagens, woraufhin der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Beiwagen löste sich daraufhin vom Motorrad und der 61-Jährige sowie sein 66 Jahre alter Sozius wurden in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitfahrer im Beiwagen blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise rund 20.000 Euro.

