POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Recklinghausen (ots)

Ein 33-Jähriger aus Recklinghausen wandte sich bei der Veranstaltung "Castrop kocht über" an die Polizei und gab an, dass er am Mittwoch gegen 23:55 h im Bereich der Toiletten an der Leonhardstraße von drei Männern geschlagen worden sei. Dabei erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. Die drei Tatverdächtigen flüchteten. Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein, einer sei etwa 1,75 m groß und blond gewesen und habe eine Brille getragen, einer sei etwa 1,80 m groß gewesen sein und der Dritte sei etwa 1,85 m groß gewesen sein und habe eine dunkle Hautfarbe gehabt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

