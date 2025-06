POL-RE: Dorsten: Ladendieb nach Widerstand im Polizeigewahrsam

Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr auf das Motorrad eines 60-Jährigen aus Haltern am See auf. Der Mann stürzte mit seinem Fahrzeug, er wurde dabei leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es auf der Mühlenstraße in Höhe Nordwall. Der Motorradfahrer musste an dem Kreisverkehr warten. Der Autofahrer flüchtete mit einem ...

mehr