Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfallbeteiligter flüchtet - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Mittwoch gegen 18 Uhr auf das Motorrad eines 60-Jährigen aus Haltern am See auf. Der Mann stürzte mit seinem Fahrzeug, er wurde dabei leicht verletzt. Zu dem Unfall kam es auf der Mühlenstraße in Höhe Nordwall. Der Motorradfahrer musste an dem Kreisverkehr warten.

Der Autofahrer flüchtete mit einem schwarzen Kleinwagen unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an den Motorrad wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Beschreibung des flüchtigen Unfallbeteiligten: männlich, 25-35 Jahre alt, dunkle Haare, kein Bart, im Fahrzeug fuhr eine Frau als Beifahrerin mit

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell