Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht verhindert - Fahrer betrunken

Recklinghausen (ots)

Zum Glück unverletzt, aber mit hohem Sachschaden endete der Unfall eines 20-jährigen Autofahrers aus Recklinghausen.

Der junge Fahrer war am frühen Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr auf der Reiffstraße aus Richtung Mühlenstraße unterwegs. In Höhe der Straße Alstedde kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verteilerkasten und kam in einem Feld zum Stehen.

Ein Zeuge hatte den Unfall bemerkt und die Polizei informiert. Als die vor Ort eintraf, hatte der 20-Jährige bereits verlorene Fahrzeugteile in sein Auto eingeladen und war wieder losgefahren. Die Weiterfahrt konnte mit Hilfe eines zweiten Streifenwagens verhindert werden.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Hinweis auf nicht unerheblichen Alkoholkonsum vor Fahrantritt. Der Recklinghäuser musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der gesamte Sachschaden wird auf knapp 14.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell