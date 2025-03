Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendlicher mit Roller ohne Versicherung unterwegs

Kandel (ots)

Durch die Polizei Wörth am Rhein konnte am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Jugendlicher mit seinem Kleinkraftrad in der Lauterburger Straße in Kandel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle konnte erkannt werden, dass das angebrachte blaue Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2024 abgelaufen und nicht mehr gültig ist. Ein gültiger Versicherungsnachweis konnte nicht vorgelegt werden. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass zum 01.03. das neue Versicherungsjahr begonnen hat und entsprechende gültige grüne Versicherungskennzeichen erforderlich sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell