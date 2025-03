Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt/B272 - Unfall mit Personenschaden III

Hochstadt/B272 (ots)

Am 05.03.2025 befuhr gegen 16:50 Uhr eine 21-jährige Nissan-Fahrerin die B272 in Fahrtrichtung Landau. In Höhe Hochstadt fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf einen vor ihr verkehrsbedingt langsam fahrenden 34-jährigen Hyundai-Fahrer auf. Der Hyundai-Fahrer lenkte in Folge des Aufpralls seinen PKW nach links, um eine weitere Kollision mit einem vorausfahrenden 27-jährigen Hyundai-Fahrer zu vermeiden. Nun fuhr ihrerseits eine 21-jährige Audi-Fahrerin aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands auf die verunfallte 21-jährige Nissan-Fahrerin auf. Hierdurch wurde der PKW Nissan zusätzlich auf den vorausfahrenden 27-jährigen Hyundai-Fahrer geschoben. In Folge dessen wurde auch noch der vorausfahrende PKW Fiat eines 62-Jährigen beschädigt. Bilanz des Verkehrsunfalls: Fünf beteiligte Fahrzeuge, 25.000 Euro Sachschaden, drei lediglich leichtverletzte Personen (21-jährige Nissan-Fahrerin sowie 22-jährige Beifahrerin, 62-jähriger Fiat-Fahrer). Eine stationäre Aufnahme der verletzten Personen in einem Krankenhaus war hierbei nicht erforderlich. Zudem war der PKW Nissan der 21-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B272 in Fahrtrichtung Landau zudem für circa eine Stunde gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Sowohl die 21-jährige Nissan-Fahrerin als auch die 21-jährige Audi-Fahrerin werden sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

