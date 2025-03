POL-PDLD: Aufmerksamer Ersthelfer

Rülzheim (ots) - Eine 77-jährige Frau fuhr am Mittwoch, den 05.03.2025, gegen 14:30 Uhr, mit ihrem Fahrzeug von der Mauritiusstraße aus in Richtung Neue Landstraße und übersah an der Einmündung der beiden Straßen einen vorfahrtsberechtigten 67- jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die ...

