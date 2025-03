Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisiert am Steuer

Kaarst (ots)

Ein 67-jähriger Kaarster befuhr am Dienstag (04.03.) gegen 18:00 Uhr, mit seinem Pkw die Erftstraße in Fahrtrichtung Neersener Straße. Ein 52-jähriger Kaarster fuhr mit seinem Fahrzeug von rechts aus der Pestalozzistraße und habe dem 67-Jährigen die Vorfahrt genommen, worauf dieser den 52-Jährigen durch das offene Fenster der Fahrerseite ansprach. Dabei habe der 67-Jährige einen starken Alkoholgeruch wahrgenommen und informierte sodann die Polizei. Der 52-Jährige entfernte sich und stellte sein Fahrzeug ab. An der vom Zeugen beschriebenen Örtlichkeit konnten die hinzugerufenen Beamten das Fahrzeug feststellen. Der Fahrer konnte an seiner Meldeanschrift angetroffen werden und es wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher positiv ausfiel.

Der 52-Jährige wurde anschließend zu einer Wache gebracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss darauf hin, dass das Fahren unter Alkohol ein erhebliches Risiko für die eigene Sicherheit und das Leben unbeteiligter Verkehrsteilnehmer darstellt. Die Polizei führt regelmäßig und gezielt Kontrollen durch und geht konsequent gegen Alkohol und Betäubungsmittel am Steuer - und auch am Lenker von Fahrrad oder Scooter - vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell