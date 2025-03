Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug

Kaarst (ots)

Am Dienstag (4.3.) ist es an der Driescher Straße in Kaarst offenbar zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Zwischen 7:45 und 10:20 Uhr wurde dort ein geparkter weißer VW Golf GTE von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. An der linken Vorderseite des Pkw waren Schäden an der Karosserie sowie orangefarbenen und bläuliche Lackspuren zu erkennen.

Das Verkehrskommissariat 1 ist auf der Suche nach dem Verursacher und bittet auch die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Diese können unter der Rufnummer 02131 3000 gemeldet werden.

Zugleich erinnert die Polizei, dass auch bei Sachschaden das unerlaubte Entfernen vom Unfallort bestraft werden kann. Wenn der Eigentümer eines beschädigten Fahrzeugs nicht auszumachen ist, sollte in jedem Fall die Polizei verständigt werden. Diese kann den Halter feststellen und allen Beteiligten helfen, die Situation ordnungsgemäß zu regeln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell