Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim/B272 - Unfall mit Personenschaden II

Bornheim/B272 (ots)

Am 05.03.2025 befuhr gegen 15:20 Uhr ein 37-jähriger VW-Fahrer die K42 von Dammheim kommend und wollte nach links auf die B272 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 38-jährigen Mazda-Fahrerin, welche die B272 in Richtung Hochstadt befuhr. Bei der folgenden Kollision wurde die 38-Jährige sowie deren beiden Kinder (4 Jahre und 6 Jahre alt) leicht verletzt. Die beiden Kinder wurden vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Diese mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 13.000 Euro. Bis zur Räumung der Unfallstelle war Verkehrsregelung durch die vor Ort befindlichen Polizeikräfte erforderlich. Der 37-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell