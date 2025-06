Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall beim Wenden - drei Insassen leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 90-jährige Autofahrerin aus Reken wollte auf der B58 wenden, dabei kam es zum Unfall.

Die Frau war am Donnerstag um 15:50 Uhr auf der B58 in Richtung Wesel unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Birkenallee wollte sie eine Freifläche nutzen, um das Auto zu wenden. Zeitgleich war ein 82-jähriger Autofahrer das Dorsten ebenfalls in Richtung Wesel unterwegs. Er versuchte noch nach links auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem Auto der 90-Jährigen. Die beiden Fahrzeugführenden und eine 89-jährige Beifahrerin der 90-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie konnten vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens handelt und wieder entlassen werden.

Die B58 musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Bei dem Unfall entstand 17.000 Euro Sachschaden - beide Autos mussten abgeschleppt werden.

