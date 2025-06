Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: E-Scooter Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 29-jähriger Bottroper war am Mittwochnachmittag (15 Uhr) auf der Prosperstraße unterwegs. Etwa 200 Meter hinter der Kreuzung mit der Straße Am Kämpchen kam es nach Angaben des 29-Jährigen zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Autofahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Bottroper und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen fuhr den Mann in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand außerdem knapp 1.000 Euro Sachschaden.

Mehrere Zeugen sind zwar auf den verunglückten E-Scooter Fahrer aufmerksam geworden und haben erste Hilfe geleistet, die Zeugen, die der Polizei bekannt sind, haben den Unfall allerdings nicht selber gesehen.

Eine Beschreibung des Autos oder des Fahrers liegt nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell