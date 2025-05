Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Havariertes Ruderboot auf dem Rhein

Bonn (ots)

Am 08. Mai 2025 wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn gegen 20:00 Uhr zu einem Wasserrettungseinsatz alarmiert. Ein mit 4 Ruderern besetztes Boot ist auf Höhe der Konrad Adenauer Brücke mit einer Boje kollidiert. Bei den Vorfall gingen alle 4 Ruderer über Bord und trieben mit dem Boot Rheinabwärts. Weitere Ruderboote, welche sich in der Nähe befanden kamen den Betroffenen zur Hilfe und brachten diese linksrheinisch zu Land. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die unverletzten Ruderer beim Bergen des Bootes unterstützt. Das Boot mit Besatzung setzte in Begleitung der wasserseitigen Rettungsmittel seine Fahrt zum nahegelegenen Stützpunkt auf die rechte Rheinseite fort. Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuerwachen 3,2, und 1, die DLRG sowie die Wasserschutzpolizei.

