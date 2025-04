Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Umsichtiges Verhalten verhindert größeren Schaden bei Küchenbrand in der Weststadt

Am frühen Dienstagabend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Küchenbrand in die Bonner Weststadt alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr berichteten die Bewohner der betroffenen Wohnung, dass Sie Feuerschein in der Küche bemerkt hatten. Während die Frau das Kind packte, schloss der Mann die Küchentür, alle verließen die Wohnung, informierten die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Durch das umsichtige Verhalten, konnten die Ausbreitung von Feuer und Rauch auf die gesamte Wohnung und den Treppenraum verhindert werden. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr löschte das Feuer mit einem Kleinlöschgerät. Um eine Rauchausbreitung zu verhindern, wurde ein sogenannter Rauchschutzvorhang, in Kombination mit einem Lüfter, eingesetzt. Die Wohnung blieb bis auf die Küche, weiterhin bewohnbar. Im Einsatz waren die Löscheinheit 1, ein weiteres Löschfahrzeug der Feuerwache 2, die Freiwillige Feuerwehr aus Endenich, Ein Rettungswagen zum Eigenschutz der eingesetzten Kräfte und der Führungsdienst mit dem Einsatzleitwagen.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell