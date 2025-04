Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Dachgeschosswohnung nach Küchenbrand nicht mehr bewohnbar - eine leicht verletzte Person

Bonn (ots)

Bonn-Duisdorf, Buschackerweg, 23.04.2025, 13:27 Uhr. Heute Mittag wurde die Feuerwehr Bonn zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus am Buschackerweg in Bonn- Duisdorf gerufen. Eine Bewohnerin bemerke den Rauch in einer Dachgeschosswohnung und alarmierte die Feuerwehr. Umgehend wurden Einsatzkräfte nach dem Stichwort Gebäudebrand zur Einsatzstelle entsandt. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte konnten die Rauchentwicklung bestätigen. Dichter, dunkler Brandrauch drang aus der Hauseingangstür. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Zur Lokalisierung des Brandherds wurden umgehend zwei Trupps unter Atemschutz im Gebäude eingesetzt. In der Dachgeschosswohnung fanden die Einsatzkräfte ein Feuer im Bereich der Küchenzeile. Mit einem Löschrohr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der verrauchte Treppenraum sowie die Brandwohnung wurden parallel mit einem Lüfter vom Brandrauch befreit. Die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung wurde an der Einsatzstelle erstversorgt und zur weiteren Abklärung in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Bonner Polizei übergeben. Die Brandwohnung im Dachgeschoss ist bis auf weiteres wegen des Brandschadens nicht bewohnbar. Im Einsatz waren insgesamt 34 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungs- und Rettungsdienst der Bundesstadt Bonn.

