Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Folgemeldung: Gebäudebrand mit Rauchentwicklung in Dransdorf sowie Paralleleinsätze

Bonn (ots)

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Bonn sind um 21:19 Uhr zu einem Gebäudebrand in einem Gewerbebetrieb im Bendenweg in Bonn-Dransdorf alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen Flammen aus Fenstern im ersten Obergeschoss. Zudem kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht, um weitere Kräfte anzufordern. Der unmittelbar eingeleitete Innen- und Außenangriff zeigte schnell Wirkung, sodass eine Ausbreitung des Brandes auf die restliche Gewerbehalle verhindert werden konnte. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Löschtrupps der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr mit schwerem Atemschutz zu Nachlöscharbeiten und zur Entrauchung des Gebäudes eingesetzt. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend, sodass keine Verletzten zu beklagen waren. Die Maßnahmen der Feuerwehr im Bendenweg konnten nach rund drei Stunden beendet werden.

Durch die starke Rauchentwicklung zu Beginn kam es in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu rund 20 Anrufen aus den angrenzenden Stadtteilen im Bonner Norden. Zur Erkundung vor Ort wurde unmittelbar ein Löschfahrzeug entsendet. Nach Kontrolle der betroffenen Straßen konnte lediglich Brandgeruch festgestellt werden, der auf das Brandereignis im Bendenweg zurückgeführt wurde. Die Geruchsbelästigung besteht aktuell nicht mehr.

Parallel kam es zu einer - vom Brandereignis im Bendenweg unabhängigen - Feuermeldung in der Adolfstraße im Bonner Zentrum. Durch die frühzeitige Alarmierung mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr konnten auch zu dieser Einsatzstelle ohne Zeitverzug Einsatzkräfte entsendet werden. Vor Ort stellte sich diese Meldung als angebrannte Speisen heraus. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich hier auf die Entrauchung der betroffenen Wohnung.

Insgesamt waren zur Bewältigung der Einsatzstellen rund 50 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie von den Einheiten Mitte, Dransdorf, Buschdorf, Endenich, Rheindorf und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr erforderlich.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell