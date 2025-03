POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Saarburg (ots) - Am Freitag, den 21.03.2025 im Zeitraum zwischen 08:05 Uhr und 09:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Hagen" in Saarburg. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter grauer PKW durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug im Vorbeifahren touchiert. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Bislang liegen der Polizei keinerlei Hinweise bezüglich des flüchtigen ...

