Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten - Diebstahl - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem BMW, der in der Barbarossastraße stand. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 10.20 Uhr und 12 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz der Klinik in der Schloßstraße wurde am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 12.30 Uhr ein Renault Koleos beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Schorndorf: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 15 Uhr einen in der Gmünder Straße geparkten VW, indem er die rechte Seite des Fahrzeugs zerkratzte. Ebenfalls wurde die rechte Türe eingedellt und ein Scheinwerfer beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Kaisersbach: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagabend gegen 23:30 kam es zum Brand mehrerer Strohballen, sowie eines Holzstapels in der Heidenbühlstraße. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 40 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Zu weit nach links gefahren

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen ereignete. Kurz nach 10 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW Caddy die Gartenstraße in Fahrtrichtung Steinbach. Wegen kurzer Unachtsamkeit des 56-Jährigen kam er mit seinem Pkw zu weit nach links, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte im weiteren Verlauf gegen den entgegenkommenden Renault einer 27-Jährigen. Diese und ihr gleichaltriger Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Backnang: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 36-Jährige ihren Skoda am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr auf der Weissacher Straße anhalten. Eine 86-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf, wobei der Skoda auf den vor ihm stehenden Audi eines 26-Jährigen aufgeschoben wurde. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen; die beiden Unfallbeteiligten blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Zwei im Skoda sitzende Kinder wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Backnang: 40.000 Euro Sachschaden

Von der Heinrich-Herz-Straße kommend, bog ein 34-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit seinem Dodge auf die Landesstraße 1080 ab. Dabei fuhr er auf den vor ihm fahrenden Toyota einer 48-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Backnang: Gegen Poller gefahren

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 77-Jährige am Donnerstagmittag gegen 12.25 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Audi Q 3 in der Sulzbacher Straße beim Rangieren gegen einen Poller fuhr.

Spiegelberg: Fahrzeug überschlug sich

Leichte Verletzungen zog sich ein 18-Jähriger bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 1.15 Uhr zu. Mit seinem Mazda MX 5 befuhr der Fahranfänger die Landesstraße 1117 zwischen Kurzach und Sulzbach/Murr. Im Verlauf einer rechts-links-Kurvenkombination fuhr der 18-Jährige zu weit nach links, weshalb er stark gegensteuern musste. Dabei brach das Fahrzeug aus und kam nach rechts von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich und schanzte über einen neben der Fahrbahn verlaufenden Bach, ehe er auf dem Dach zum Liegen kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

Backnang: Beim Diebstahl ertappt

Gegen 12 Uhr am Mittwochmittag packten zwei 33 und 52 Jahre alte Frauen in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "Im Biegel" offenbar mehrere Kleidungsstücke auf einen Stapel und verließen dann das Geschäft. Gegen 14.30 Uhr betrat ein 36-Jähriger den Laden, packte sich -zumindest einen Teil- der zurechtgelegten Kleidungsstücke und lud diese in einen weißen VW. Kurz nach 15 Uhr kam der dreiste Dieb zurück und wurde, als er weitere Kleidungsstücke holen wollte, vorläufig festgenommen. Auch die beiden Frauen konnten von Beamten des Backnanger Polizeireviers vorläufig festgenommen werden.

Fellbach: Zeugenhinweise erbeten

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr kam es auf der Schorndorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, zu dessen Hergang das Polizeirevier Fellbach Zeugen sucht. Mit ihrem Opel bog eine 30-Jährige auf ein Tankstellenareal ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-Jährigen, der mit seinem Segway in falscher Fahrtrichtung den Radweg befuhr. Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Kernen im Remstal: Auflieger streifte Pkw

Um nach links abbiegen zu können, fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Lkw am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr an einem rechts am Fahrbahnrand der Willy-Rüsch-Straße abgestellten Mercedes Benz vorbei. Durch den Auflieger des Lkw, der beim Abbiegen ausscherte, wurde der Mercedes beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr einen in der Wilhelm-Stähle-Straße abgestellten Mercedes Benz. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720 entgegen.

