Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rauchentwicklung auf Parkdeck des Stadthauses - Wasserschaden in der Gronau.

Bonn (ots)

Am Freitagmittag war die Feuerwehr Bonn bei zwei Einsätzen gefordert. Während sich eine Rauchentwicklung aus einem PKW auf einem Parkdeck des Stadthauses als technischer Defekt darstellte, beschäftigte ein Wasserrohrbruch die Einsatzkräfte über mehrere Stunden.

Um 11:27 Uhr meldete ein Anrufer eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines PKW, welcher gerade in einer Parkbucht in der Stadthausgarage abgestellt wurde. Durch die Leitstelle von Feuerwehr- und Rettungsdienst Bonn wurde mit dem Stichwort "Brand 4 - Tiefgarage" ein Großaufgebot ins Bonner Zentrum entsandt. Vor Ort stellte sich die Lage als übersichtlich dar. Die Rauchentwicklung wurde durch einen technischen Defekt verursacht. Die Maßnahmen beschränkten sich auf die Erkundung sowie das Aufnehmen von Betriebsmitteln. Der überwiegende Teil der Einsatzkräfte konnte die Alarmfahrt abbrechen.

Um 11: 56 Uhr wurde zunächst ein Tanklöschfahrzeug in die Adenauerallee in der Gronau alarmiert. Bedingt durch einen Wasserrohrbruch im Bereich des Bürgersteiges trat Wasser im Verlauf in die Kellergeschosse von insgesamt sechs Wohngebäuden ein. Zusammen mit nachgeforderten Kräften wurde das Wasser mit Pumpen und Saugern ins Freie befördert. Ca. 50 Haushalte sind nicht mit Wasser versorgt, die Stadtwerke beheben aktuell den Defekt an der Leitung. Im Einsatz befanden sich 10 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Godesberg. Die Maßnahmen waren um 16:30 Uhr beendet.

