POL-PDLU: (Frankenthal) - Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots)

Am 31.08.2024, gegen 23.55 Uhr, wurde durch Zeugen eine männliche Person mit einem Messer in der Hand im Bereich der Westlichen Ringstraße, Ecke Max-Friedrich-Straße gemeldet. Bei der Überprüfung des Sachverhalts konnte im Bereich der Eisenbahnstraße ein 24-jähriger Mann angetroffen werden, welcher auf die Beschreibung passte. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnte eruiert werden, dass dieser mit seinem 45-jährigen Schwager in Streit geriet und aufgrund dessen mit einem Hammer auf dessen Pkw eingeschlagen hatte. Irrtümlicherweise wurde durch die Zeugen dieser Hammer als Messer wahrgenommen. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

