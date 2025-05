Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall im Autobahnkreuz Bonn-Nord

Bonn (ots)

Bonn-Nordstadt, Autobahnkreuz Bonn-Nord, 01.05.2025 01:39 Uhr

In der Nacht kam eine Autofahrerin aus Fahrtrichtung Köln kommend von der Autobahn 555 ab und landete mit ihrem Fahrzeug im Autobahnkreuz Bonn-Nord im Grünstreifen. Die Fahrerin konnte den Disponenten in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ihren genauen Standort, umgeben von Bäumen, Geäst und Buschwerk, nicht genau beschreiben, sodass Einheiten von mehreren Feuer- und Rettungswachen zur Unfallstelle entsandt wurden. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien und wurde von der Autobahnpolizei bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Zur Bergung des Fahrzeuges musste dieses erst einmal mit einer Kettensäge freigeschnitten werden. Anschließend wurde es mit der Seilwinde des Rüstwagens der Feuerwehr aus dem Buschwerk herausgezogen und an einen Abschleppunternehmer übergeben.

Für die Dauer des Einsatzes war auf der BAB 565 in Fahrtrichtung Koblenz die Abfahrt Tannenbusch und auf der BAB 555 die Abfahrt auf die BAB 565 in Fahrtrichtung Beuel gesperrt.

Die 26 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1,2 und 4 waren für rund eine Stunde im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell