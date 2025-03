POL-NE: Unfallbeteiligte Radfahrerin gesucht

Dormagen (ots) - Zwei Unbekannte klingelten am Montagvormittag (10.03.), gegen 10:30 Uhr, bei einem Seniorenehepaar an der Pestalozzistraße. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein und die Frequenzen überprüfen zu müssen, gelangten die Unbekannten in das Einfamilienhaus. Während einer von ihnen den Hausbesitzer bat, einen Eimer zu holen, begab sich der andere zum Stromkasten in den ...

