Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1239) Mutmaßlicher Ladendieb griff Frau an und leistete nach Festnahme Widerstand - Haftantrag

Nürnberg (ots)

Als eine Angestellte in einem Supermarkt in Nürnberg-Langwasser am Freitagnachmittag (06.12.2024) einen Ladendieb festhalten wollte, griff dieser die Frau an und verletzte sie. Nachdem die Polizei den flüchtigen Tatverdächtigen festgenommen hatte, leistete dieser Widerstand und beleidigte mehrere Beamte. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Gegen 16:35 Uhr fiel einer Mitarbeiterin eines Verbrauchermarkts im Franken-Center ein Mann auf, der offenbar Lebensmittel eingesteckt hatte, ohne diese zu bezahlen. Als die Angestellte den Mann ansprach, griff dieser sie mit einem spitzen Gegenstand an und verletzte die Frau am Arm. Im Anschluss gelang dem mutmaßlichen Dieb die Flucht. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und des USK Mittelfranken fahndeten nach der Person und konnten schließlich im Bereich der Breslauer Straße einen 23-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Bei ihm fanden die Beamten die entwendeten Lebensmittel auf.

Als die Polizisten den Tatverdächtigen wenig später in den Räumen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd durchsuchten, leistete dieser Widerstand und beleidigte die anwesenden Einsatzkräfte. Die Beamten blieben hierbei unverletzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte im Anschluss die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 23-Jährige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

