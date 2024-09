Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Wismar am 14. September 2024

Wismar (ots)

Am heutigen Samstag fanden in der Wismarer Innenstadt drei Versammlungen statt.

Um 14:30 Uhr startete auf dem Wismarer Marktplatz die angemeldete Versammlung zum CSD. Diese Versammlung führte unter anderem am Wismarer Bahnhof vorbei, um den Altstadtkern herum und schließlich zurück zum Marktplatz. In der Spitze nahmen an dieser Versammlung 2100 Menschen teil. Eine weitere angemeldete Versammlung, an der sieben Personen teilnahmen, schloss sich dem Versammlungsaufzug an. Gegen 17:45 Uhr wurde die Versammlung beendet.

Darüber hinaus fand eine bei der zuständigen Versammlungsbehörde nicht angemeldete Gegenversammlung statt. Zu dieser wurde im Vorfeld in den sozialen Medien aufgerufen. Ab circa 11:00 Uhr versammelten sich Teilnehmende dieser Versammlung im Lindengarten. In der Spitze nahmen etwa 200 Personen teil.

Bereits im Vorfeld der Versammlungen trafen auf dem Wismarer Bahnhof Teilnehmende beider Versammlungen aufeinander. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen, die durch die eingesetzten Polizeikräfte unterbunden werden mussten. Hierbei schlug eine Person mehrfach mit einer Stange nach einem Polizeibeamten und verletzte diesen leicht. Der 30-Jährige wurde durch die eingesetzten Kräfte daraufhin bis zum Abschluss des Versammlungsgeschehens in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet. Zudem stellten Beamte im Vorfeld der Versammlung bei zwei Jugendlichen, die sich auf dem Weg zur Gegenversammlung des CSD befanden, eine Schreckschusswaffe sowie ein sogenanntes Butterflymesser fest und stellten diese sicher. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Eltern der Jugendlichen informiert.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit etwa 200 eigenen sowie unterstützenden Polizeikräften des Polizeipräsidiums Rostock, des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V sowie des Landeswasserschutzpolizeiamtes M-V.

Die Erstellung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 19:40 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell