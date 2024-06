POL-S: 43-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (24.06.2024) in der Herbertstraße haben sich eine 38 Jahre alte Frau und ein 9-jähriger Junge leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau bog gegen 15.00 Uhr aus der Hedwig-Lohß-Straße nach rechts ab in die Herbertstraße. Dort stieß sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart und überschlug sich. Im Zuge dessen prallte sie gegen einen Ford, der am linken Fahrbahnrand stand. ...

