Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Du kommst aus dem Gefängnis frei; Dieb entgeht der Haft dank Mutti - Weiterer Dieb geht nicht über Los - Geplagtes Gewissen

Aachen (ots)

Ein 37-jähriger deutscher Mann reist am 25.07.23 von Belgien nach Deutschland ein. Durch die Bundespolizei Aachen wird er am Grenzübergang Bildchen kontrolliert. Wegen Diebstahl und Erschleichen von Leistungen wurde der 2-mal per Haftbefehl vom Amtsgericht Aachen zur Festnahme ausgeschrieben. Insgesamt 60 Tage Haft waren abzuleisten. Ersatzweise waren diese mit Zahlung von 1000 Euro abzugelten. Der Anruf bei der Mutter ersparte ihm die Haft. Diese zahlte die erforderliche Summe bei einer Polizeidienststelle ein. Wenige Stunden später war er wieder auf freiem Fuß. Nicht so viel Glück hatte ein 39-jähriger Deutscher bei seiner Zugfahrt von Aachen nach Köln. Im Regionalexpress wurde er am 25.07.23 durch die Bundespolizei überprüft. 3 Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Aachen wegen besonders schwerem Diebstahl, Diebstahl aus PKW, Betrug und Erschleichen von Leistungen standen auf seiner Fahndungsliste. Zusammen 244 Tage Haft oder 2790 Euro. Diese konnten nicht aufgebracht werden. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am späten Nachmittag betrat ein 32-jähriger Deutscher die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Aachen und stellte sich mit "ich werde gesucht" vor. Wegen Erschleichen von Leistungen standen 100 Tage, ersatzweise 1000 Euro offen. Er konnte die Summe nicht aufbringen und fuhr ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell