Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ausgabe beschlagnahmter Autoreifen am 01.04. und 03.04.

Dormagen (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 4. Februar und weiteren nachfolgenden Pressemitteilungen berichteten wir über die Beschlagnahme tausender Autoreifen und deren Herausgabe durch die Polizei.

Links zu den Pressemeldungen:

Verdacht auf Hehlerei: Polizei beschlagnahmt tausende Autoreifen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5963814

Polizei händigt Reifen aus: Nachtrag zur Pressemitteilung Verdacht auf Hehlerei: Polizei beschlagnahmt tausende Autoreifen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5972868

Weitere Termine zur Abholung sichergestellter Reifen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5979475

Weitere Ausgabe sichergestellter Reifen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5981271

Nach aktuellem Stand konnten bislang rund 715 Reifensätze noch nicht an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Die Rückgabe soll nun am 1. April in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und am 3. April in der Zeit von 8 bis 20 Uhr erfolgen.

Dazu wird jeder Reifenbesitzer von der Polizei angeschrieben und erhält einen persönlichen Termin zur Abholung. Um einen störungsfreien Verlauf gewährleisten zu können, ist eine Rückgabe nur in dem vorgegebenen Zeitraum möglich.

Bei Rückfragen werden Reifenbesitzer gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-21302 an das Kriminalkommissariat 25 in Dormagen zu wenden. Bitte warten Sie vor Rückfragen zunächst das Anschreiben ab, welches Sie in den nächsten Tagen erhalten werden.

