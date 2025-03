Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe erbeuten Schmuck und Bargeld

Dormagen (ots)

Zwei Unbekannte klingelten am Montagvormittag (10.03.), gegen 10:30 Uhr, bei einem Seniorenehepaar an der Pestalozzistraße. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein und die Frequenzen überprüfen zu müssen, gelangten die Unbekannten in das Einfamilienhaus. Während einer von ihnen den Hausbesitzer bat, einen Eimer zu holen, begab sich der andere zum Stromkasten in den Keller.

Bereits nach wenigen Minuten verließen die Männer das Haus wieder. Kurz darauf stellte das Ehepaar fest, dass aus dem Schlafzimmer Schmuck und Bargeld fehlen.

Das Duo mit südosteuropäischem Erscheinungsbild soll circa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Einer der Männer trug eine Brille.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell