POL-NE: Weitere Termine zur Abholung sichergestellter Reifen

Grevenbroich (ots) - Am Dienstag (25.02.), gegen 19:30 Uhr, kam es zu einem KFZ-Brand auf dem Kirmesplatz an der Straße "Am Rittergut" in Grevenbroich. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Warum der weiße Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen in Brand geriet, ermittelt nun das Kriminalkommissariat 11. Hinweise werden unter der 02131 3000 entgegengenommen. Rückfragen von ...

